"Il menu degustazione? Un male necessario". La confessione dello chef rivoluzionario Albert Adrià

Lì dove è nata la cucina contemporanea è tempo di celebrazioni ma anche di riflessioni. La 23° edizione del congresso Madrid Fusion è l'occasione per celebrare i 30 anni di quella rivoluzione che avrebbe cambiato le sorti della gastronomia mondiale, un terremoto di idee e sperimentazioni che ha avuto il suo epicentro in Cala Montjoi con il leggendario elBullli che ha lasciato un'eredità ancora oggi non ignorabile, ma è significativo che proprio in questa occasione si tirino un po' le fila di quanto è stato e di quel che è rimasto di quell'esperienza così fondamentale. C'è bisogno di capire, etichettare, perfino eventualmente superare.La Catalogna è la regione ospite dell'evento con la presenza ubiqua dei fratelliche di elBulli furono i creatori, ma è il direttore di Madrid Fusión, Benjamín Lana, che ha precisato che questa edizione «deve recuperare quella rivoluzione culinaria di cui siamo tanto orgogliosi, che ha cambiato il paradigma gastronomico a livello globale e che a volte sembriamo dimenticare».