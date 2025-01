Ilnapolista.it - Il Guardian contro il Sun: “Speculate sui gay nel calcio, come se fossimo ancora negli anni 80”

Leggi su Ilnapolista.it

Alnon è andata giù l’intervista del Sun a David Coote, l’arbitro inglese caduto in disgrazia per il video nel quale offendeva Klopp. Nell’intervista – ripresa da tutta la stampa inglese,compreso – Coote parla della difficoltà di vivere la sua omosessualità nel mondo del. Ma secondo Barney Ronay l’operazione “solleva alcune domande. Innanzitutto perché David Coote ha deciso di rilasciare un’intervista al quotidiano Sun che non ha alcuno scopo evidente se non quello di dichiarare di essere gay? In secondo luogo, perché il Sun ha voluto fare questa intervista e, una volta lì, perché ha scelto di inquadrarlaun classico coming out,se fosse il 1986 e David Coote fosse il ministro delle patate? E in terzo luogo, perché questo giornalista delora si lamenta di questo fatto?”“Probabilmente sono le uniche domande davvero interessanti che emergono dalla rivelazione che un uomo che in passato ha lavorato nelè gay”.