Ilfattoquotidiano.it - Il governo valuta rimedi per compensare i lavoratori poveri che con il nuovo taglio del cuneo perdono 100 euro al mese

Ilcorre ai ripari sul pasticcio deldelche finisce per penalizzare pesantemente chi ha redditi molto bassi, tra 8.500 e 9milaannui, alleggerendoli di ben 100al. La sottosegretaria al Mef Lucia Albano, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera a un’interrogazione del M5S sugli effetti della legge di bilancio sui redditi compresi in quella fascia, ha detto che ci sarà “attentazione” su un’eventuale “estensione del trattamento integrativo (l’ex bonus Renzi, poi portato a 100dalConte 1) a quei soggetti. In questo modo si colmerebbe la beffa causata, per paradosso, dall’intervento che puntava a rendere strutturali gli effetti della decontribuzione sostituendola con un bonus per i redditi fino a 20milae una detrazione Irpef aggiuntiva per quelli tra 20mila e 40mila.