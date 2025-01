Tpi.it - Il durissimo attacco di Chiara Ferragni a Fedez: “Tradita per anni e mollata da un giorno all’altro”

Leggi su Tpi.it

Ildi: “per”È unquello cheha sferrato all’ex marito: l’influencer non solo ha confermato quanto rivelato da Fabrizio Corona di recente, ovvero che il cantante aveva un’amante dal 2017 e che aveva anche pensato di non sposare più l’imprenditrice digitale, ma ha anche aggiunto qualche particolare in più sulla fine della loro relazione accusando il rapper di averla abbandonata nel suo momento più difficile.L’influencer ha affidato il suo sfogo alle stories del suo profilo Instagram. “Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall’altra quella privata, su cui, ora, non riesco più a restare in silenzio” scrive