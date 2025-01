Linkiesta.it - Il dibattito intorno alla legalizzazione del commercio di corni di rinoceronte

Legalizzare ildidibianco per preservare la specie. Un importante esperto di fauna selvatica, Martin Wikelski, ha sollecitato ladelinternazionale didibianco, scatenando un acceso. Wikelski, che lavora al Max Planck Institute of Animal Behaviour in Germania, in un articolo pubblicato su Science ha sottolineato che solo transazioni legittime e monitorate possono salvare la specie. «Qualche anno fa ero molto contrario a questa idea – sostiene – ma ora, considerando la triste situazione in cui ci troviamo, credo che dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti deldi corno di». L’esperto propone di rimuovere i, consentirne la ricrescita e venderli per finanziare progetti per la protezione della specie.