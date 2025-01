Ilfattoquotidiano.it - Il caso Almasri, il precedente di Abu Omar e l’arma con cui Meloni può chiudere l’inchiesta: il segreto di Stato

È un’ipotesi di scuola in considerazione dell’argomento e dei protagonisti della vicenda, ma la premier Giorgiapuò contare su una formidabile arma per risolvere velocemente il: ildi. L’apertura di un fascicolo della procura di Roma sul controverso comandante libico accusato di atrocità sui migranti ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati della presidente del Consiglio, del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. Se e quando saranno chiamati a rispondere alle domande dei giudici del Tribunale dei ministri (competente a fare indagini e sui reati commessi da componenti dell’esecutivo, ndr) la prima ministra, per sostenere quei “motivi di sicurezza” che avrebbero spinto il responsabile del Viminale a fare accompagnare alla frontiera l’alto ufficiale libico con un volo di, potrebbe apporre ildi: è l’unica figura istituzionale che può farlo.