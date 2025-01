Lettera43.it - Il caso Almasri dimostra la spaccatura nei Servizi del dopo Belloni

Sono bastate appena tre settimane per vedere gli effetti tra le fila della nostra intelligence delle dimissioni di Elisabettadal Dis, peraltro fresca di nuovo incarico come consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen. E non si tratta di un bel segnale per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indagata sulla vicenda del rimpatrio del carceriere libico, e dunque profondamente preoccupata per quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi. Perché la querelle fa emergere chiaramente un aspetto, cioè che la guerra nei nostriè ricominciata.Con l’intelligence in subbuglio sono sempre guaiSi tratta di un pessimo segnale. Perché con le varie anime dell’intelligence in subbuglio non si sa mai quello che può accadere. Lo sapeva bene Silvio Berlusconi, che (nonostante Gianni Letta lo coprisse a Palazzo Chigi) quando l’ex presidente Francesco Cossiga morì nel 2010 si ritrovò vulnerabile (tra cene eleganti e cancellerie europee all’attacco) su quel fronte, con i risultati che poi si sono visti nel 2011 con l’arrivo del governo di Mario Monti.