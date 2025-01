Il Carnevale di Viareggio porta il messaggio della pace sui carri mascherati

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tutto pronto per l’edizione 2025 deldi.Sarà di scena dall’8 febbraio al 4 marzo. Un mese di spettacolo e divertimento, con parate, grandi eventi, feste, veglioni, concerti, mostre d’arte. Iniziative che ogni anno attirano centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo.L’evento, tra i più imntiToscana, è stato presentato oggi in una conferenza stampa dal presidenteRegione Eugenio Giani. Al tavolo, con lui, la capo di gabinettopresidenza e ideatrice de La Toscana delle Donne, Cristina Manetti, e poi il sindaco diGiorgio Del Ghingaro e la presidenteFondazioneMarialina Marcucci. “Ilnon rappresenta solo lo spirito dima di tutta la Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani – Un momento in cui si abbandona il pensiero sulle tante difficoltà per liberare l’animo e lo spirito con l’ironia e il sarcasmo che caratterizzano il nostro popolo.