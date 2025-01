Metropolitanmagazine.it - Il 29 gennaio 1856 la Regina Vittoria istituì la Victoria Cross

Tra le alte onorificenze militari del Commonwealth, la più importante e ambita è, senza dubbio, la. Assegnata ai membri delle forze armate per il valore di fronte al nemico, supera in valore qualsiasi altra medaglia o decorazione, e anche soldato di grado inferiore può sognare di riceverla. La monarchia britannica la conferisce nel corso di una solenne cerimonia d’investitura che si tiene a Buckingham Palace; la sua equivalente, ma per il per il valore mostrato “non di fronte al nemico”, è la George: l’origine dell’onoreficenzaLe primefurono assegnate il 29Come il suo nome suggerisce, fu laad istituire l’onoreficenza. La sovrana la introdusse ufficialmente il 29, per ricompensare gli eroi della guerra in Crimea.