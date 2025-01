Movieplayer.it - IED Cinema: nasce a Milano la scuola di cinema dell'Istituto Europeo di Design

I dettagli sul nuovo corso di laurea triennale che prenderanno il via nella prestigiosa realtà milanese. Lo IED (di) ha annunciato la nascita del primo corso di laurea triennale (DAPL) ine di laurea magistrale (DASL) con i due indirizzi in Scrittura e Regiatografica e in Produzionetografica. Una nuova opportunità per tutti coloro che desiderano iniziare un percorso di studi in ambitotografico e che da ottobre 2025 sarà inaugurata per il nuovo anno accademico. La prima sede ae il primo approccio con il mondo delIEDaprirà la sua prima sede agrazie all'esperienza di OffiCine, laboratorio di formazionetografica e progetto benefit di .