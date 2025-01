Ilfattoquotidiano.it - I “mattoni della vita” sull’asteroide Bennu, gli scienziati: “Abbiamo trovato materiali e sostanze inaspettati”

che non ci saremmo aspettati, ed è esattamente il motivo per cui continuiamo ad esplorare”. Timothy McCoy è uno degliche hanno analizzato e studiato gli esemplari di roccia e polvere prelevati dall’asteroideche conservano tracce di materia organica, amminoacidi e tutte le cinque basi azotate che caratterizzano i, insieme a sali minerali risalenti a tempi antichissimi. Sorprendenti risultati emergono appunto da una coppia di studi pubblicati sulle riviste Nature e Nature Astronomy daglidel Goddard Space Flight Center (GSFC)Nasa e del National Museum of Natural History di Washington.Nel primo articolo, il gruppo di ricerca guidato da Daniel Glavin, ha analizzato i campioni di materiale prelevati dall’asteroide, un corpo celeste vicino alla Terra che deve il suo nome a una delle divinità egizie minori.