Liberoquotidiano.it - I campioni della racchetta insidiano i calciatori: ecco l'effetto-Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

È tennis boom, l'ascesa di questo sport è impetuosa come un rovescio di Janniked entra sempre più spesso anche nelle stanze istituzionali. Stamattina alle ore 10.30 in punto, come da protocollo, Sergio Mattarella ha un incontro speciale che lo distrarrà non poco e lo rilasserà, strappandogli sorrisi: riceverà l'Italtennis azzurra che sta stupendo tutti nel mondo. L'occasione è nobile ed è calendarizzata da tempo: Mattarella incontrerà i nostri tennisti che hanno colorato d'azzurro il 2024, nei tornei e in competizioni a squadre come la Coppa Davis e la Bilie Jean Cup. Premi e riconoscimenti doverosi per tutti, quindi, e una conferma: per popolarità, successi e appeal, il tennis vive davvero un periodo aureo. Guidata dal presidenteFederazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e dai due capitani di Davis e King Cup, Filippo Volandri e Tathiana Garbin, la delegazione comprenderà tutti i nostrimeno uno: Jannikche non ce la farà ad essere presente.