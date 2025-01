Quotidiano.net - I campioni del tennis da Mattarella, manca solo Sinner. Binaghi: “Nessuno sgarbo, la salute viene prima”

Roma, 29 gennaio 2025 – “Avete posto ilal vertice mondiale in dimensione femminile e maschile ma soprattutto, ed è il principale risultato, avete posto ilnel maggior livello di popolarità e di pratica nel nostro Paese e questo fa ben sperare per le prossime leve che verranno ad aggiungersi alle vostre capacità e straordinarie prestazioni". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale le Nazionali italiane difemminile e maschile vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis. “La squadra femminile, Paolini, Errani, Trevisan, Cocciaretto e Bronzetti", che ha vinto la Bjk di, "è stata altrettanto importante" di quella maschile che ha ottenuto la Coppa Davis, "forse anche di più, perchè ha rotto un tabù che da tempo si perpetuava, con un successo strepitoso", ha aggiunto il capo dello Stato, senza dimenticare quanti hanno contribuito al raggiungimento dei traguardi in campo: allenatori, staff medici, la Federazione, preparatori e a tutte le altre professionalità.