Gamberorosso.it - I 9 migliori Bolgheri rossi e bianchi scelti dal Gambero Rosso (con una new entry Tre Bicchieri)

La DOC, creata nel 1983, è una delle più prestigiose della Toscana, soprattutto per quanto riguarda i(ma comprende anchee rosati). Si estende nel comune di Castagneto Carducci (in provincia di Livorno), nella porzione di territorio a est della via Aurelia, dove una linea di colline corre parallela al mare e proprio in questa fascia pedocollinare i vigneti insistono su terreni variabili, perlopiù sabbiosi-argillosi. con le brezze marine che sono fondamentali per garantire la salubrità del clima., zona di grandida vitigni internazionaliQui, nel cuore dell'Alta Maremma, si produce vino fin dall'antichità, come dimostrano le testimonianze etrusche e romane, ma l'attuale configurazione ampelografica si deve alla lungimiranza di alcuni produttori tra le due guerre e negli anni successivi, fino alla consacrazione del Sassicaia a fine anni Settanta e poi degli altri grandinegli anni immediatamente successivi.