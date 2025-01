Sport.quotidiano.net - Hockey in Line. Doppio successo nel fine settimana per i team ferraresi

Una doppia vittoria per il Ferraranel. Le ragazze del Tergeste Warriors hanno affrontato sabato a Ferrara le Devil Vicenza con grande concentrazione e dando vita a un incontro poco spettacolare sotto l’aspetto del gioco. Alla, conquistano una vittoria di misura 3-2, ma importante per la classifica che le vede ora al secondo posto con 8 punti, dietro solo al Bomporto. Pronti via, le venete passano subito in vantaggio. Le padrone di casa non si scoraggiano, al minuto 5’ tiro da lontano di Nadine Zaccherini che beffa il portiere ospite per l’1-1. Vicenza, però, ripassa in vantaggio e si va al riposo con le ospiti in vantaggio per 2-1. Nella ripresa non cambia il risultato fino a 46 secondi dalla, quando il Tergeste Warriors trova nuovamente il pareggio con Giulia Dalla Bà.