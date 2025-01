Oasport.it - Hockey ghiaccio: Unterland Cavaliers vittoriosi in Alps League

Leggi su Oasport.it

La serata di martedì 28 gennaio 2025 regala un sorriso all’unica squadra italiana impegnata in questa tornata di incontri dell’.Gliinfatti si sono imposti in casa per 5-4 sull’HK RST Pellet Celje, al termine di una gara piena di gol decisa dalla zampata, nel terzo periodo di Samitis. Sfida incredibile quella recuperata dai “locali” dopo che, alla fine del primo periodo, si erano trovati sotto addirittura 1-4. Grande secondo segmento di partita con la rete di Murnieks e la doppietta di Girardi a risistemare la situazione, prima della griffe decisiva del lettone classe 2003.Con questa vittoria, iincamerano 3 punti preziosi che li sistemano in classifica all’ottavo posto a 45 punti, in 34 partite giocate. La graduatoria generale, al momento, è comandata dall’EK Die Zeller Eisbären con 73 punti, davanti al Renon con 70.