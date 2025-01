Pronosticipremium.com - Hermoso al Bayer, la Roma vira sul sostituto: Marmol la priorità

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè già tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-1 con l’Udinese, i giallorossi hanno sfatato il tabù trasferta e vogliono proseguire su questa strada. Il focus si sposta ora sull’Europa League, un impegno da onorare per prestigio e considerazione internazionale. L’obiettivo è quello di centrare un posto in zona playoff, traguardo che appare alla portata. Per archiviare questa pratica, i capitolini stanno preparando con cura il prossimo match con l’Eintracht Francoforte, in programma domani 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Una partita estremamente delicata, contro un avversario di alto profilo.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per concludere in bellezza la sessione invernale di calciomercato, regalando a Claudio Ranieri gli ultimi innesti per la rosa.