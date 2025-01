Oasport.it - Helmut Marko: “Ho dei dubbi sulla velocità di Hamilton in Ferrari, Verstappen è il più forte”

Presto i motori torneranno a rombare in F1. Dal 26 al 28 febbraio, infatti, sono in programma a Sakhir (Bahrain) i test pre-season in cui le squadre gireranno per raccogliere informazioni in vista del primo GP, che andrà in scena dal 14 al 16 marzo all’Albert Park di Melbourne (Australia).C’è particolare attesa su quello che saprà fare la. La scuderia di Maranello ha chiuso il 2024 in crescendo, rivaleggiando fino alla fine per il titolo costruttori con la McLaren. Alla fine, è stato il team di Woking a prevalere, ma resta l’evidenza che la Rossa e il proprio pilota di punta, Charles Leclerc, abbiano ottenuto più punti di tutti dalla pausa estiva in avanti.Un dato che può confortare per il 2025, dal momento che non ci saranno significativi cambi regolamentari, che invece saranno elementi di grande curiosità l’anno venturo.