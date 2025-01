Oasport.it - Haugan rovina la festa austriaca a Schladming. Vinatzer a ridosso della Top-10

Timonla. Il norvegese trionfa nello slalom in notturna sulla Planai, ottenendo la quarta vittoriacarriera in Coppa del Mondo, la seconda stagionale dopo quella in Alta Badia. L’Austria ha assaporato la prima vittoria stagionale al maschile, ma alla fine si è dovuta accontentare del doppio podio con Manuel Feller e Fabio Gstrein.ha fatto la differenza nel tratto finale, trovando un rush conclusivo davvero eccezionale. Il norvegese si è imposto con 20 centesimi di vantaggio su Feller e 67 su Gstrein. Grande delusione per il tedesco Linus Strasser, che era in testa al termineprima manche, chiudendo poi addirittura giù dal podio al quarto posto con 77 centesimi di ritardo dalla vetta.Quinto posto per lo svizzero Loic Meillard (+0.