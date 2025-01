Liberoquotidiano.it - "Ha fallito meno test antidoping di Sinner": Kyrgios delira ancora e viene sommerso di insulti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo un gennaio da dimenticare, in cui Nickè uscito al primo turno sia al torneo di Brisbane che agli Australian Open, sembrava che il 29enne di Canberra avesse deciso di tenere un profilo basso, il tutto dopo mesi di sparate, deliri e fango. Le delusioni in campo, sia in singolare che nel doppio, lo avevano fatto sparire per un po' dai social. Ma bastava attendere: qualcosa ha riacceso la sua vena polemica, e il bersaglio,una volta, è stato Jannik. Tanto per cambiare. Tutto è nato da un post ironico che, giocando sul termine “BYE” – utilizzato per indicare unaa di serie che passa automaticamente un turno – insinuava che questa condizione avesse “vinto più partite nel 2025” rispetto a. Un'innocua presa in giro, ma non per l'australiano, che non ha tardato a replicare in modo velenoso, tirando fuori una delle sue accuse preferite: il caso-Clostebol che riguarda il numero 1 al mondo.