Guida agli Oscar | dove vedere i lungometraggi candidati di quest’anno

La 97ª edizione degli Academy Awards si avvicina, e molti dei filmsono già disponibili per la visione in Italia, sia al cinema che sulle principali piattaforme di streaming. Ecco unasupoter guardare i principali film nominati2025:Emilia PérezNomination: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista, Sceneggiatura Non Originale, Trucco e Acconciatura, Colonna Sonora Originale, Fotografia, Montaggio, Film Internazionale, Canzone Originale, Suono.Disponibilità: Il film è disponibile su Netflix.The BrutalistNomination: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista, Sceneggiatura Originale, Colonna Sonora Originale, Fotografia, Montaggio, Scenografia.