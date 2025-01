Laspunta.it - Grottaferrata, “Alla ricerca di Sybaris e Thurii” al polo universitario

Sabato 1 febbraio 2025 alle ore 17,30, nella Sala Conferenze deldi, in Via Giuliano della Rovere, si terrà la presentazione del librodia cura dell’Ing. Nilo Domanico, pubblicata da Arbor Sapientiae Editore. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comune di Corigliano-Rossano e il GAL Colli Albani Bruno Martellotta OdV. Saluti istituzionali a cura del Sindaco Mirko Di Bernardo, del Vicesindaco e AssessoreCultura del Comune di Corigliano-Rossano Giovanni Pistoia e di Lorenzo Bongirolami, Cittadino delegato al Percorso niliano.Introduce e modera il dott. Paolo Dalmiglio, archeologo. Interventi del Prof. Pier Giovanni Guzzo, Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Ing. Nilo Domanico, autore della, e del Prof.