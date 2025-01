Liberoquotidiano.it - "Gravissimo, Meloni fugge": la sparata di Bonelli. E la risposta di Meloni è con i fatti

Leggi su Liberoquotidiano.it

indagata e la sinistra si dà un gran da fare nello sbraitare. Capofila il leader dei Verdi Angeloche attacca a testa bassa: "La premierdal Parlamento ma va sui social per fare propaganda sui social, èche il governo non si presenti in Parlamento a spiegare perché ha liberato con aerei di Stato un criminale, assassino e stupratore. Ed è ancora più grave che la presidentefaccia del vittimismo e affermi di non essere ricattabile, quando in realtà lo è dai libici, così come lo è l'Italia, perché altrimenti chiuderebbero le forniture di gas o farebbero arrivare qualche barcone in più in Italia. Ha trasformato una comunicazione dovuta in propaganda politica, attaccando i giudici per coprire la vergogna di aver liberato un criminale. Se il governo avesse detto la verità sin dall'inizio, non saremmo in questa situazione.