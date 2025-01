Tvzap.it - “Grande Fratello”, la concorrente si sfoga: “Pamela è fuori controllo”

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, laavvisa: “” – L’uscita dalla Casa di Luca Calvani ha sorpreso un po’ tutti e ha gettato nello sconforto l’amica di lui Amanda Lecciso. L’inquilina non si aspettava minimamente che uscisse proprio l’attore, anzi ha confidato agli altri di pensare che alla fine sarebbe uscita lei. Nelle ultime ore laha vissuto un momento molto difficile, è scoppiata a piangere ed è stata consolata da alcuni gieffini. Non è una fase semplice per Amanda Lecciso: in puntata ha avuto diversi scontri, con Shaila ed Eva. Ma non è finita qui. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, i sospetti su Luca Calvani dopo la sua eliminazioneLeggi anche: “”, Luca Calvani in lacrime durante la puntata: cos’è successo“”, lasi: “”Recentemente Amanda Lecciso ha avuto un’accesa lite conPetrarolo.