Grande Fratello, Federico Chimirri ha le idee chiare: "Ecco cosa penso di Lorenzo Spolverato"

Il nuovo concorrente del reality show ha subito messo nel mirino il gieffino milanese, spiegando agli altri coinquilinipensa die delle sue strategie. L'ingresso di tre nuovi concorrenti nella Casa delha subito smosso le dinamiche tra i gieffini. Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e, arrivati lunedì sera, hanno trascorso i primi giorni nel Tugurio e, nella serata di ieri, hanno avuto la possibilità di invitare alcuni coinquilini per una chiacchierata.smaschera: "Disposto a tutto per vincere" I prescelti sono stati Javier Martinez, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo. Durante la serata, il gruppo si è intrattenuto con un gioco a base di domande scomode, ed è proprio in questo contesto che sono emerse dichiarazioni scottanti.