Grana a Sanremo 2025: Emis Killa indagato per associazione a delinquere

Prima e veraper il Festival di, tra i Big in gara, èdalla Procura di Milano pere non gli è concesso di entrare in uno stadio per assistere alle partite di calcio. Un Daspo poiché considerato soggetto pericoloso.Carlo Conti giorni fa si era espresso in difesa della sua decisione di ammetterlo apoiché “non spetta a me giudicare. Non faccio il giudice . Non può essere una discriminante per me dire ‘tu si e tu no’ perché hai delle amicizie”. Ora, però, non si tratta più soltanto di amicizie poco raccomandabili del rapper brianzolo: il suo nome – come riferisce il Corriere – è inserito nel registro degli indagati per l’inchiesta rinominata ‘Doppia curva‘ della Direzione distrettuale antimafia sulla criminalità organizzata nel mondo degli ultrà di Inter e Milan.