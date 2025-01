Metropolitanmagazine.it - Google Maps cambia il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, deciso da Trump

si è adeguato in fretta alle direttive geografiche della Casa Bianca e hadire ildeldelin. “Abbiamo una prassi consolidata di implementare modifiche ai nomi quando sono stati aggiornati in fonti governative ufficiali”, ha fatto saperein un post su X. L’azienda ha annunciato che, in seguito a queste fonti ufficiali, verrà aggiornato quello che definisce il Geographic Names Information System (GNIS) negli Stati Uniti. La misura interesserà il monte McKinley in Alaska, precedentemente noto come monte Denalim, e il, noto in tutto il mondo da secoli comedelha specificato che gli utenti messicani continueranno a visualizzare ildel, mentre a quelli nel resto del mondo saranno mostrate entrambe le alternative (sia “”, siadel), seguendo una prassi che l’azienda adotta da tempo in caso di luoghi i cui nomi variano da un paese all’altro.