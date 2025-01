Golf DP World Tour | Migliozzi Laporta e Pavan al Bahrain Championship

Leggi su Sportface.it

La stagione del DPdivede un nuovo appuntamento nel weekend, quando andrà in scena il. Il, quindi, si sposta dagli Emirati Arabi Uniti, dove si è tenuto nei giorni scorsi il Ras Al Khaimah, spostandosi a Riffa, dove le competizioni iniziano domani, giovedì 30 gennaio, per terminare domenica 2 febbraio. Si riparte dalla vittoria negli Emirati di Alejandro Del Rey, il quale, dopo aver centrato il primo successo in carriera, sarà in gara anche ina caccia di conferme. Tra i maggiori rivali, però, ci saranno tre giocatori della Superlega araba, ovvero il connazionale spagnolo David Puig, l’americano Patrick Reed, campione Major, e l’inglese Laurie Canter. A prendere parte a questa edizione, che mette in palio 2,5 milioni di dollari, di cui 425mila destinati al vincitore, ci sarà anche il campione in carica, il sudafricano Dylan Frittelli.