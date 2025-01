Anteprima24.it - Gli animali del Parco del Partenio: un viaggio alla scoperta della natura e della creatività

Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 16 febbraio, alle ore 18, si terrà un evento speciale per bambini e bambine organizzato da Legambiente Avellino – Alveare, presso il Museo M.I.R.A. (Museo Irpino delle Radici Aumentate) di Mercogliano, sito in via Antonio De Curtis.Il laboratorio, dedicatodeglidelregionale del, permetterà ai piccoli partecipanti di esplorare la fauna locale attraverso un coinvolgente percorso educativo e creativo. I bambini e le bambine avranno anche l’opportunità di partecipare a un laboratorio di riciclo e decoupage, stimolando la loro fantasia e sensibilità verso la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.L’incontro rappresenta anche un’occasione unica per i più piccoli di visitare il Museo M.I.R.A. insieme alle loro famiglie, un centro culturale che raccoglie e valorizza le radici e la storiaregione Irpina, con un focus particolare sulle tradizioni locali e la