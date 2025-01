Metropolitanmagazine.it - Giulia Spizzichino, l’emancipazione femminile e la Shoah

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che è stata testimone dellae che ha fatto della battaglia per la giustizia la sua missione di vita. Il suo nome èe questa è la sua storia, le leggi razziali del 1938 e la, fonte youtube.com“L’elemento personale che associo alle leggi razziali sono le lacrime di mia madre, il brutto giorno in cui venni allontanata dalla scuola.” Sono parole cheha impresso nel suo libro autobiografico “La farfalla impazzita”. Quella di, figlia di commercianti ebrei di Roma, fino a quel drammatico 1938 è stata una vita vissuta in una famiglia amorevole dove aveva passato un infanzia normale frequentando con profitto le elementari per poi passare alla scuola di avviamento commerciale prima di essere allontanata dalla sua classe ad 11 anni a causa delle leggi razziali.