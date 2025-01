Giornalisti, ecco la "Carta di Napoli" contro le discriminazioni legate all’età

Leggi su Ildenaro.it

50&Più, l’associazione del sistema Confcommercio, e l’Ordine deidella Campania presentano oggi alle 10.30 in via Partenope 5 la ‘di’, il Protocollo per la tutela dei diritti delle persone anziane. Il documento, siglato da Lorenzo Francesconi, Segretario generale 50&Più, e Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine deidella Campania, è il primo di questo genere firmato in Italia e ha l’obiettivo di contrastare, a mezzo stampa, il fenomeno dell’ageismo e della discriminazione nei confronti degli anziani.Le linee guida, promosse dall’associazione 50&Più e dall’OdG della Campania forniscono indicazioni precise per supportare i media nell’elaborazione di informazioni, dallastampata alla tv e al web, al fine di promuovere il rispetto, la dignità e l’inclusione.