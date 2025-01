Ilfattoquotidiano.it - Giorgio Armani celebra i 20 anni della sua alta moda Privè con una collezione che è pura luce e incanta Parigi: “Questo è ciò che significa per me l’haute couture”

“Questa sfilata coincide con i vent’del Privé ma non vuole essere una retrospettiva o unazione. È, invece, una nuova affermazione di tutto quello che l’per me, ossia la possibilità di liberare la fantasia pensando a una clientela vera, autentica, che ricerca e indossa queste creazioni. Catturare lasulle superfici degli abiti è stata la meravigliosa sfida di unadall’allure lunare, ricca ma con un tocco leggero che per me è sempre essenziale”. È un emozionatoa presentare “Lumières“, laHautePrimavera/Estate 2025 diPrivé chedue decenni di straordinaria creatività nell’Olimpona.Vent’dopo l’esordio,Privé si rinnova, attingendo al suo lessico originario, liberandosi dai condizionamenti del prêt-à-porter e accendendo il glamourano di una nuova, fatta di “fantasia e libertà”.