Gianni Alemanno. Il Movimento Indipendenza condanna la detenzione e lancia un appello alla Giustizia

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha confermato ladi, Segretario Nazionale del, presso il carcere di Rebibbia per un anno e dieci mesi. Una sentenza che ha suscitato indignazione tra i suoi sostenitori, i quali denunciano un’ine un trattamento diseguale da parte dellaitaliana., noto per il suo impegno politico e per le sue battaglie in difesa dei diritti dei palestinesi e contro la guerra in Ucraina, non è considerato dai suoi sostenitori un criminale, ma un uomo coerente e deditopolitica. “Non si tratta di un omicida o di un mafioso”, affermano i rappresentanti del, “è un uomo per bene che ha sempre cercato di servire il suo Paese con passione e onestà”.Le dichiarazioni rilasciate ddirigenza del, tra cui Massimo Arlechino, Marcello Taglialatela, Nicola Colosimo, Felice Costini, Luigia Passaro, Francesco Bevilacqua, Giuseppe Lauria, Marco Pelagatti, Domenico De Mattia, Fabio Granata e Adolfo Morganti, pongono l’accento sulla disparità di trattamento che avrebbe subìtorispetto a casi simili.