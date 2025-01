Quotidiano.net - Giacomo Passeri, confermata la condanna in Egitto: 25 anni per traffico internazionale di droga

Pescara, 29 gennaio 2025 – E’ statain appello laa 25di carcere del pescarese Luigi, arrestato il 23 agosto del 2023 in. Quando è stato fermatoera in vacanza: secondo la versione dei familiari era in possesso di piccole dosi di marijuana. L’lo ritiene responsabile didi stupefacenti. Papà italiano e mamma della Sierra Leone, il giovane da tempo risiedeva a Londra. In occasione delladi primo grado, lo scorso agosto, la famiglia aveva lanciato un appello allo Stato italiano, perché le istituzioni si interessassero del caso. “è ingiustamente trattenuto lì – diceva il fratello Andrea – si faccia qualcosa per riportarlo al più presto a casa". La Farnesina aveva detto di stare seguendo la vicenda “con la massima attenzione”.