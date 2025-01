Dilei.it - Gerry Scotti, la “gentile” concessione di Pier Silvio Berlusconi per Sanremo 2025

Leggi su Dilei.it

è atteso sul palco di. Il “debutto” sul palco dell’Ariston, il più importante, a 68 anni. Il suo nome è stato annunciato da Carlo Conti a È sempre mezzogiorno!, dove ha confermato che gli “amici” della prima serata sono proprio lo “Zio” e Antonella Clerici. Nomi da “garanzia”: per la Clerici, è un ritorno, mentresi trova a vivere per la prima volta l’emozione di calcare l’Ariston da co-conduttore. In una lunga intervista, ha commentato la sua presenza, oltre al benestare di: la decisione di“Non è mai troppo tardi. Lo dicevo da tempo: chissà che intorno ai 70 non me lo chiedano. È successo davvero”, èa parlare, al Corriere della Sera, in una lunga intervista. Lo “Zio”, appellativo che ormai si è cucito addosso, è pronto per il suo primo