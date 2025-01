Ilfattoquotidiano.it - Germania, Scholz a Merz: “Votare con Afd contro i migranti? Un errore imperdonabile, non si giochi d’azzardo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Bundestag si è espresso a favore di ulteriori respingimenti di richiedenti asilo ai confini tedeschi. Il confronto nel dibattito sui cinque punti proposti da CDU/CSU per frenare l’immigrazione illegale è stato acceso, hanno parlato tutti i politici di punta. Prima di tutti il cancellierein una dichiarazione del governo ha evidenziato come diverse proposte si scontrino con il diritto vigente: ha rimproveratoper la sua apertura alla collaborazione con l’AfD, definendola “un” e ammonendolo a “non giocare” con politiche anti-immigrazione. E lo ha accusato fra l’altro di violare le regole europee come nell’Ue fa soltanto Viktor Orban.Questa mattina il Bundestag ha ricordato la Shoa, ha sottolineato, riferendosi ancora all’appello reso ieri dai rappresentati di Berlino della Chiesa evangelica in(EKD) e della Conferenza episcopale tedesca, in una presa di posizione firmata dai due prelati della Chiesa Evangelica, Anne Gidion e Karl Jüsten, che guidano gli uffici di collegamento tra le chiese protestante e cattolica a Berlino sulla politica federale, di non fare cosa comune con la AfD.