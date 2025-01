Iodonna.it - Gaslighting e narcisismo patologico: come riconoscerli e difendersi punto per punto

Leggi su Iodonna.it

Ilè una forma di manipolazione psicologica in cui una persona, spesso con intenzioni di controllo o di abuso, cerca di far dubitare un’altra persona della propria percezione della realtà, dei propri ricordi o dei propri giudizi. Alcolici e adolescenti: consigli per non cadere nella dipendenza X Ile ilsono quindi strettamente collegati, poiché ilè una delle tattiche principali utilizzate da persone con disturbi narcisistici di personalità per manipolare e mantenere il controllo sugli altri.