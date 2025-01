Ilrestodelcarlino.it - Furti e truffe bersagliano Urbino ed entroterra. I sindaci compatti: "Abbiamo scritto al prefetto"

La sicurezza nei piccoli paesi e nelle aree interne non è più un punto fermo come si credeva, tanto che anche ae nel suosono ormai all’ordine del giorno. Più che la città ducale sotto i colpi dei malviventi sono cadute spesso in questi mesi invernali, favoriti anche dal buio, Fermignano e le sue attività produttive mae colpi a raffica si sono registrati un po’ ovunque da Cantiano a Cagli, passando per Urbania, Sant’Angelo in Vado e ultimamente anche nella valle del Foglia, da Carpegna a Sassocorvaro Auditore. Il vasto territorio, i raid sempre più concentrati dei ladri e il numero esiguo di forze dell’ordine in campo nell’fanno sì che ci sia sempre più preoccupazione tra i cittadini. Aisi aggiungono poi i fenomeni dellee dei raggiri, specie ai danni degli anziani, sempre più frequenti e anche queste diffuse su tutto il territorio.