Frode fiscale: sequestro di 46 milioni a FedEx Italia per somministrazione illecita di manodopera

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito unpreventivo d'urgenza per, disposto dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, nei confronti della filialena del colosso statunitense, società leader "nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti", per oltre 46di euro. L'indagine, come molte altre coordinate dalla Procura milanese, vede al centro il "fenomeno delladi" e i cosiddetti "serbatoi" di lavoratori, a cui non venivano corrisposti gli "oneri di natura previdenziale e assistenziale". Il, che dovrà essere convalidato da un gip, ha riguardato la "società milanese leader nazionale nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti", come si legge in una nota firmata dal procuratore Marcello Viola.