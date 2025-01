Anteprima24.it - FOTO/ Al via i lavori di riqualificazione a largo Catapano nell’area dell’attuale terminal degli autobus

Tempo di lettura: < 1 minutoAl via iper migliorare la zona nella quale sono attualmente allocati i bus extraurbani che un tempo stazionavano a piazzale Vari, ora oggetto di un importante restyling. Si tratta di interventi già programmati da tempo, secondo quanto affermato dall’assessore Luigi Ambrosone e per i quali l’amministrazione comunale aveva già stanziato una somma vicina ai 30 mila euro. Nel dettaglio si tratta di opere di potenziamento del manto stradale, di rafforzamento del sottosuolo soprattutto finalizzati ad impedire le immancabili voragini e avvallamenti.In più saranno allestite pensiline e panchine per migliorare il comfort dell’utenza e si provvederà a rendere di nuovo pienamente fruibili i marciapiedi dissestati con iche dovrebbero terminare in un paio di settimane.