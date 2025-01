Puntomagazine.it - Forio d’Ischia: in giro con arma in piena vista, arrestato

. Ad informare i Carabinieri numerose telefonata da parte di automobilisti e residenti che hanno notato l’uomoto– Diverse telefonate di automobilisti e residenti raccontano ai carabinieri di un uomoto, in sosta nei pressi di un distributore automatico di bevande. Lo hanno avto in Via Provinciale Panza, l’gli sporgeva dal pantalone. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.I carabinieri della stazione disono arrivati in pochi istanti ma di quell’uomo nessuna traccia. Raccolte e analizzate le immagini di videosorveglianza registrate in zona, i militari sono riusciti a dare un volto allo sconosciuto.Lo raggiungono a casa e lì gli sequestreranno quasi 50 grammi di hashish e una pistola a salve senza tappo rosso.