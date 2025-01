Quotidiano.net - Firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali: i temi centrali

Leggi su Quotidiano.net

Il 27 gennaio 2025, concluse le procedure di controllo, l’Aran e le parti sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il testo deldiperiodo 2022/2024. Il nuovo, oltre a migliorare le condizioni economiche, risponde alle esigenze di una pubblica amministrazione sempre più orientata all'innovazione, alla flessibilità e al benessere lavorativo. Tra le novità, introdotto un incremento retributivo di 165 euro medi mensili per tredici mensilità, corrispondente al 6% dello stipendio. Un aumento che consente il riconoscimento di circa mille euro di arretrati medi fino a dicembre 2024. Inoltre, prevista in via sperimentale per le amministrazioni, e su base volontaria per i dipendenti, la settimana corta con la possibilità di concentrare le 36 ore settimanali in quattro giorni.