Fine delle speranze ritrovato morto il giovane scomparso da Perugia | un epilogo tragico senza un perché

Giorni di ricerche, interminabili ore di angoscia, l’ansia e le paure dei familiari, lo sconcerto di una intera comunità cittadina, oltre che di quella universitaria. E poi l’attesa, che l’attenzione mediatica riservata al caso ha dilato nel tempo e amplificato in cerca di informazioni sulle ricerche e di luce sul buio di un mistero che ora sembra lasciare pochi margini al dubbio. Poi, poco fa, la conferma più agghiacciante, la notizia che gela lee interrompe le preghiere: il cadavere di unè statodalla polizia in un appartamento a. I familiari negano che il ragazzo avesse avuto comportamenti insoliti nei giorni precedenti la scomparsa. Mentre i primi rilievi sembrano escludere segni di violenza che possano ricondurre a un omicidio.Andrea Prospero, ildaSi è in attesa dei rilievi della polizia scientifica e degli accertamenti per l’identificazione ufficiale e per chiarire i motivi della morte.