Ilfattoquotidiano.it - Filippo Mosca trasferito in carcere a Viterbo: è stato detenuto in Romania per un anno e nove mesi

Dopo quasi undi detenzione inda qualche ora si trova in. Il giovane trentenne di Caltanissetta eracondannato a 8 anni e 3per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, assieme all’amico Luca Cammalleri, e rinchiuso prima neldi Porta Alba a Costanza. Con loro anche un’altra giovane italiana il cui nome non è mai venuto allo scoperto. Dallo scorso luglio siache Cammalleri erano stati condotti nel penitenziario di Bucarest. La notizia del suo trasferimento in Italia è arrivata dalla madre Ornella Matraxia. L’amico, Luca Cammalleri, secondo quanto apprende l’ANSA, sarebbeneldigià lo scorso dicembre.“E’ una bellissima notizia”, ha dichiarato Matraxia all’agenzia Ansa.