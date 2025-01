.com - Festa del tennis al Quirinale: Mattarella “giustifica” l’assenza di Sinner. Applausi per Jasmine Paolini e Berrettini

Perfino un fine dicitore come Massimo Gramellini, corsivista del "Corriere della Sera", spesso indulgente anche con i politici, ha storto la bocca per l'assenza di Jannik, oggi 29 gennaio 2025, al. Il presidente, Sergio, anche appassionato dello sport della racchetta ha incontrato il presidente della Federazione Italianae Padel, Angelo Binaghi, insieme ai protagonisti dei trionfi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup dello scorso novembre a Malaga, guidati dai capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin. Non c'era Jannik: secondo me con ragione. Ha vissuto momenti di tensione altissima a Melbourne. Ha fatto ricorso a tutte le sue risorse interiori per continuare a giocare e a vincere. Ha bisogno di tranquillità, riposo. Ha bisogno di staccare: una visita al, fra telecamere e riflettori gli avrebbe provocato nuove tensioni.