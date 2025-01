Lanazione.it - Ferretti: "A chi vanno 8mila euro?". Intanto Ziello chiede mezzo milione

Leggi su Lanazione.it

PONSACCO E’ polemica per gliche il Comune ha destinato con determina dei servizi sociali a una famiglia, composta da sei persone, che risiedeva stabilmente nel Palazzo Rosa di via Rospicciano e che autonomamente ha trovato un’altra soluzione abitativa. I soldi fanno parte del finanziamento di 200milache la Regione ha destinato alla Società della Salute Valdera Valdicecina "Progetto con SdS gestione fragilità sociale". Di questi 200mila, 80milasono stati trasferiti nella casse del Comune di Ponsacco "per l’erogazione di contributi economici per il supporto alle spese di cauzione e locazione/acquisto per la prima annualità ai nuclei familiari che autonomamente reperiscono soluzioni abitative". A dicembre una famiglia aveva cercato di occupare la casa sfitta di proprità della famiglia Giusti.