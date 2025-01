Thesocialpost.it - Fedez, le rivelazioni su Angelica Montini: “La chiamò il giorno del matrimonio”

Negli ultimi giorni, il gossip italiano è stato scosso da una rivelazione clamorosa: secondo Fabrizio Corona, il grande amore dinon sarebbe Chiara Ferragni, bensì. La notizia, che ha subito infiammato il dibattito sui social, mette in discussione l’immagine della coppia più seguita del web, insinuando una relazione parallela durata anni.Il racconto di CoronaFabrizio Corona, noto per le suescottanti, ha dichiarato cheavrebbe avuto una lunga storia con, una stilista milanese, prima, durante e dopo la relazione con Chiara Ferragni. Secondo Corona, i due si sarebbero frequentati segretamente, mantenendo il loro legame nonostante ile la nascita dei figli Leone e Vittoria.Un episodio chiave di questa vicenda sarebbe avvenuto poco prima delle nozze trae Ferragni: il rapper, chiuso in bagno, avrebbe dichiarato il suo amore ad, chiedendole di impedirgli di sposarsi.