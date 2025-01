Lapresse.it - FedEx, inchiesta per frode fiscale: sequestrati oltre 46 milioni

La guardia di finanza di Milano sta sequestrando in questi minuti46,6di euro allaExpress Italy srl, filiale italiana della multinazionale americana di logistica e spedizioni. L’operazione rientra in un’della Procura di Milano percon fatture inesistenti negli appalti di lavoro fra 2022 e 2023.Indagata Pezzetti, ex Ade presidente FeditI militari del Nucleo di polizia economico finanziaria stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dai pubblici ministeri Paolo Storari e Valentina Mondovì. La società è indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti assieme alla manager firmataria della dichiarazione Iva 2022, Stefania Pezzetti – 56enne torinese ex amministratrice delegata di(oggi è ceo di Brt) e presidente della Federazione italiana trasportatori (Fedit) – e a Jan Bernd Haaksman – 54enne dei Paesi Bassi che risponde per la presuntadel 2023.