Fatturato delle società di capitali italiane in calo nel 2023 ripresa prevista nel 2025

"Dopo la crescita a doppia cifra del biennio post-Covid (2021-2022), nelildiè diminuito, facendo registrare unin termini reali del 4,9% (3,9% in termini nominali)", e "la tendenza congiunturale per il 2024 indica un ulterioredel, anche se più contenuto, pari al -1,5% in termini nominali che si traduce in -2,9% in termini reali, ossia tenendo conto dell'inflazione". Lo rileva l'Osservatorio sulledirealizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, secondo cui "le previsioni per ilsono di unapari a +1,8% in termini nominali che si tradurrebbe in una decrescita in termini reali del - 0,2%". Le potenziali aree di crisi, si legge, "tendono ad allargarsi e interessano soprattutto le piccole aziende, quelle cioè che soffrono maggiormente l'accesso al credito bancario e che sono praticamente escluse dal mercato dei", e per i professionisti "l'incidenza degli oneri finanziari sulcomincia a salire in maniera pericolosa per alcuni segmenti imprenditoriali, mentre il peso dei debiti tributari e previdenziali, che nel complesso resta stabile, sale in maniera improvvisa tra le piccole imprese, in particolare quelle con untra 1 e 5 milioni di euro che contano circa 160.