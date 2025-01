Juventusnews24.com - Fagioli Marsiglia, importanti novità sulla possibile cessione del centrocampista. Cosa filtra sull’affare

di Redazione JuventusNews24sull'ipotesi OM. Tutti gli aggiornamenti di calciomercatoNelle ultime ore si sta parlando con insistenza dell'opzioneper il futuro di Nicolò. Il club guidato da Roberto De Zerbi vorrebbe sfruttare l'occasione di mercato dalla Juventus.Tuttavia, come riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, perall'OM per il momento non ci sono le condizioni. Il club francese punterebbe al prestito con diritto di riscatto delbianconero. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.